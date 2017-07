Din uppfattning om träning kan påverka hälsan

Kanske är det dags att börja tänka lite mer positivt kring sin egen träning.

En studie från Stanford University visar nämligen att människor som tror att de tränar mindre än sina jämnåriga har större risk för att dö tidigt. Trots att man tränat lika mycket som de med en mer positiv syn på sin fysiska aktivitet.

Sambandet visar alltså att det kanske inte bara är den faktiska träningen som påverkar hälsan, utan även uppfattningen om den.

Forskarna menar därför att det kan vara viktigt att ha en positiv syn på sin träning. Och att man inte bara ska räkna timmar på gymmet utan också tänka på den vardagsmotion man faktiskt utövar.

Referens: Octavia H. Zahrt and Alia J. Crum, "Perceived Physical Activity and Mortality: Evidence From Three Nationally Representative U.S. Samples", publicerad 20 juli 2017 i American Psychological Association, http://dx.doi.org/10.1037/hea0000531