Ravekultur under en motorväg

Verket är en självbiografisk berättelse om Mark Leckey själv. Och motorvägsbron är en kopia av en bro som byggdes i slutet på 1960-talet utanför den byn i Liverpool där Mark Leckey växte upp.

– Det var under den bron som han rökte, det var under den bron som han lyssnade på musik när han var ung, säger Marianne Torp, som är curator för samtida konst från 1960 till idag på Statens museum för konst (SMK).

Utställningen ”He thrusts his fists against the post but still insits he sees the ghosts” har en mångfacetterad ljudbild.

Det påminner mycket om ett radioprogram. Konstnären spelar musik från det årtiondet han växte upp och han berättar om sina drömmar och sin inspiration.

När man besöker X-rummet på Statens Muséum för Konst i Köpenhamn får man en känsla av man skulle kunna befinna sig på en plats där ett rave har pågått eller ska ske.

Scenografin är stora högtalare under viadukten och med gatulampor som lyser i orange. Och det påminner om en förbjuden plats eller en hemlig plats.

Mark Leckey har alltid varit intresserad av att samla på sig bilder, musik, kultur och olika klipp från Internet och från You-tube.

Det är inte minst tydligt i genombrottsverket ”Fiorucci Made Me Hardcore” (1999) vilket har bidragit till att han kallas för ”Youtube-generationens” konstnär.

I denna video, som kan ses både på Vimeo och Youtube, har Leckey klippt samman soul- och ravevideor från olika tider till en 15 minuter lång, närmast hypnotisk slinga.

– Jag upplever att han har fått en förnyad betydelse som konstnär nu och speciellt hos den unga generationerna – de så kallade Youtubekonstnärerna, säger Marianne Torp.

Och för den som känner till Mark Leckey och hans videobakgrund kan verket kanske förvåna. En fullskalig motorvägsbro som upptar ett helt rum.

Utställningen "He thrusts his fists against the post but still insits he sees the ghosts" pågår till och med 3 september i Köpenhamn.