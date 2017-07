Rakips drömmål gav MFF-seger

Det stod länge 0-0 på Idrottsparken i Sundsvall och Malmö FF såg ut att tappa poäng i toppstriden. Men som många gånger förr den här säsongen avgjorde serieledaren sent.

Erdal Rakip, inhoppare i den 65:e minuten, avlossade ett stenhårt skott från distans i 78:e minuten som Tommy Naurin i Sundsvallsmålet kastade sig efter men inte nådde.

1–0 till Malmö och Sundsvall orkade inte lyfta spelet efter baklängesmålet. MFF behåller sitt avstånd i toppen av tabellen.

– Det här är en av våra sämre insatser men det är klart, vi har en motståndare som gör det svårt för oss. Men vi har vunnit många matcher i år och förtjänat dem men i dag sätter vi inte mycket av vårt spel och då kan man beteckna det som en skitseger, säger Malmö-tränaren Magnus Pehrsson till Radiosporten.



Med Johan Wiland såld till Hammarby var det dags för hans namne Johan Dahlin att göra comeback i Malmö. Dahlin har varit i klubben sedan en månad tillbaka men inte varit uttagen i matchtruppen och bara spelat en U21-match.

Dahlin, som värvades från danska FC Midtjylland, tvingades till några räddningar på distansskott från Sundsvallsspelare. Sebastian Rajalakso och Dennis Olsson försökte men MFF-keepern stod i vägen.

– Han är stabil och rutinerad, han pratar mycket. Det är skönt att ha honom i ryggen, sade mittbacken Franz Brorsson, om Dahlin, till C More.



Franz Brorsson kom närmast ett ledningsmål för gästerna med en nick i överliggaren.



Pawel Cibicki skapade två bra skottlägen men båda avsluten räddades av Sundsvalls burväktare Tommy Naurin. Cibickis ersättare Rakip skulle ha bättre lycka med avsluten.



I Sundsvall lämnade Linus Hallenius ett sent återbud på grund av skada och Peter Wilson fick hastigt ersätta i startelvan. Wilson fick Sundsvalls hetaste målchans, när matchen än så länge stod 0-0.

Bara några meter från mål fick han ett nickläge, men hann inte reagera i tid på inlägget och satte inte pannan på bollen.



Sundsvall är kvar på 13:e plats i tabellen.

– Jag tycker att i är bra med hela matchen och jag är jättenöjd med defensiven, Malmö skapar inte mycket samtidigt som vi lyckas skapa en hel del. Klart att vi är besvikna men samtidigt tycker jag att killarna gör en klart godkänd insats, säger Sundsvalls tränare Joel Cedergren.