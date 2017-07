Bar sand räddar fältpiplärka och steklar

Sedan år 2012 har människor grävt, bränt och inventerat i projektet Sand Life. Nu är projektet inne på sista året och biologiprofessorn Pål-Axel Olsson menar att det gett resultat.

- Vi har sett att det kommer in nektarkällor ganska snabbt när man skapar bar sand. Där har vi då sett specialiserade arter, en väldigt rik aktivitet av steklar och vi har även sett specialiserade skalbaggar som just finns i de här miljöerna där vi öppnar upp. På fågelsidan har vi fått positiva besked under inventeringen av fältpiplärkor, säger han.

Marken ovanför Haväng är ett av de ställen där Pål-Axel och hans kollegor röjt undan bergstall och vresros. Arter som människor tidigare planterat för att undvika sandflykt, men som nu tagit över och trängt undan andra djur och växter.