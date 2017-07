Explosion i lägenhet i Malmö

Ett antal samtal kom in till polisen strax efter klockan två natten till tisdagen om en kraftig smäll i bostadsområdet Lindängen i Malmö.

-Vi lokaliserar det till en lägenhet där ett explosivt föremål har kastats in och detonerat, säger Hans Nilsson, vakthavande befäl polisregion Syd.



Polisen tror inte att det är dynamit eller liknande som kastats in utan att det rör sig om en kraftigare fyrverkeripjäs eller en så kallad krutbomb.

– Vi har inte kallat in nationella bombskyddet utan enbart våra kriminaltekniker, säger Nilsson.



Det fanns människor i lägenheten när det small men explosionen orsakade bara materiella skador.

– Nu är platsen avspärrad och vi ser om vi kan få fram en hotbild eller liknande mot just den lägenheten, men det har vi inte haft någon framgång i nu i alla fall. Vi har ett stort antal patruller som spanar och som är på platsen, säger Nilsson.