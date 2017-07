Frågebatteri förutspår migränanfall

Ett amerikanskt forskarlag har följt personer med återkommande migrän under flera års tid med målet att skapa en metod för att kunna förutspå migränanfall dagen innan de sker. De 95 patienterna har två gånger om dagen fått svara på 58 frågor, huvudsakligen om upplevd stress.

I en ny studie visar forskarna att det finns ett positivt samband mellan stress dagen innan, och ett migränanfall dagen efter.

– När patienten vet detta på ett individuellt plan så kan de vara på tårna och kunna ta sin medicin för att skydda sig mot anfallet tidigt i migränfasen, säger Lars Edvinsson, professor i internmedicin vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och tillträdande ordförande i internationella migränsamfundet IHF.

Ett problem med studien är att frågorna är för många för att kunna implementeras i dagsläget. För att systemet ska kunna fungera krävs att det individualiseras och filtreras.

– Till exempel att patienten kommer fram till att det finns två parametrar, av de 58, som alltid förekommer dagen innan huvudvärk, så att den slipper köra hela frågebatteriet, säger Lars Edvinsson.

Att stress är en av orsakerna till migrän är känt sedan tidigare, men den nya studien är den första som gör anspråk på att kunna förutspå migränanfall systematiskt.

– Man får gå vidare och försöka finna ett enkelt sätt som passar varje patient, så att de kan förbereda sig på att ta sin medicin, säger Lars Edvinsson.

Referens: Timothy T. Houle et al. Forecasting individual headache attacks using perceived stress: development of a multivariable prediction model for persons with episodic migraine. Headache 12 juli 2017. DOI: 10.1111/head.13137