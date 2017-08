Banbrytande pionjär dansar för Lund

– Så grunden är att du står på de yttre sidorna av dina fötter, och pekar ut med tårna. Ansiktet är viktigt, att du rör ögonbrynen och munnen, för med dem berättar du en historia.

Astad Deboo visar dansen kathakali. Dansen har sina rötter i 1600-talets Indien.

Just nu pågår repetitioner inför "An avening with Astad" på Stenkrossen i Lund. Det är en dans-duett mellan Lundakoreografen Rani Nair och den indiska banbrytande dansaren Astad Deboo.

– Astad är en pionjär inom samtida modern dans. Vi träffades i Indien 2015, och sen bestämde vi oss för att jobba ihop.

– Han har varit banbrytande, säger Rani Nair.

Dansen betyder allt, berättar Astad Deboo.

Den är min religion, mitt liv, min glädje och min sorg på en och samma gång.

Föreställningen har premiär nästa onsdag, 9 augusti.