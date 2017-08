Ökat stöd till utsatta festivalbesökare

Sammanlagt har polisen fått in 22 anmälningar och 12 män har gripits under festivalens första dagar. För att öka tryggheten och ge stöd till besökarna är flera organisationer på plats – under namnet Festivalkompis.



Malin Sundvisson arbetar för ATIM kvinno- och ungdomsjour, vars största syfte är att arbeta mot sexuella ofredanden. Många är intresserade av organisationens arbete och hälsar på i containern i höjd med Centralstationen, där oroliga eller utsatta besökare också kan få stöd.



Mycket folk på samma trånga ställe, en del berusade, kan upplevas obehagligt. Malin Sundvisson poängterar att det inte bara är på festivaler övergreppen sker, utan är ett problem i hela samhället – skolor, arbetsplatser och internet.

Att anmälningarna är fler, trots hårdare bevakning, tror hon inte beror på att fler övergrepp sker, utan att uppmärksamheten kring problemet gör fler angelägna att anmäla.

Några av festivalens besökare är Daniella, Emilia, Nathalie och Ebba. Helst står de längst fram under konserter, nära scenen, där vakterna är som flest. De tänker även extra mycket på att hålla ihop. Madeleine Fritsch Lärka stämde träff inför konserten med Icona Pop. Hur dom upplever festivalen kan du höra i klippet ovan.