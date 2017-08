Malmöbor vill se Anitas skor på bron

Minnesmärket "Way to g"o av konstnären Åsa Maria Bengtsson invigdes 2014 på Davidshallsbron. Förutom en stiliserad röd matta består verket av nitton par skor gjutna i brons som var och ett symboliserar en känd och uppskattad, men nu bortgången, Malmöartist. Bland de som uppmärksammades 2014 finns Edvard Persson, Maj Lindström, Nils Poppe, Sixten Ehrling, Naima Wifstrand, Git Gay, Bo Widerberg och Östen Warnerbring.

Men det finns plats för fler skor, och därför har kulturnämnden beslutat att "Way to go" ska få en andra etapp. Malmöborna har fått vara med och nominera fler artister som bör få sina skor förevigade.

När förslagstiden gått ut har kulturförvaltningen tagit emot 370 förslag. Av dessa föreslår mer än hälften att skådespelaren och La dolce vita-stjärnan Anita Ekberg bör hedras med sina skor på bron.

Andra som föreslås är operasångaren Olav Gerthel, cirkusdirektören Brazil Jack, skådespelaren Emy Storm, författaren och musikern Jacques Werup, operettstjärnan Ing-Britt Stiber, regissören och tv-producenten Jan Hemmel och många fler.

Kriterierna är att det ska vara Malmöartist som gjort en betydande gärning kopplad till scenisk verksamhet i någon form – teater, musik, dans film, radio, TV, cirkus, underhållning eller annat. Det ska vara en person som varit uppskattad av sin tids Malmöpublik eller genom sin artistiska gärning fått "världens ögon att riktas mot Malmö".

Om det även innefattar sportprofiler, flera förslagsställare har lyft fram kända idrottspersonligheter, återstår att se.

Förslagen hamnar i alla fall nu hos en bedömningsgrupp som består av kulturnämndens presidium, kulturdirektören, kultursekreteraren samt radioprataren och kåsören Kalle Lind och kulturprofilen Julius Malmström. Den gruppen avgör vilka artister som till slut uppmärksammas på Davidhallsbron.