Kommuner gör jättevinst

Vinstkällor som sticker ut är reavinster från försäljning av mark, fastigheter och bostäder, samt pengar från kommunal exploateringsverksamhet, visar tidningens genomgång av kommunala bokslut för 2016.

De kommunala bolagen bidrog med 18 miljarder kronor till kommunernas vinster.

– Kommuner och bolag behöver få fram pengar för att finansiera alla stora investeringar som ligger framför dem: nya bostäder, VA-infrastruktur, skolor och förskolor. Och vi ser ju att trots de jättestarka resultaten så ökar lånen. Det säger en hel del om aktiviteten, säger Annika Wallenskog, chefekonom på Sveriges kommuner och landsting (SKL), till tidningen.

Stockholms resultat på 6 miljarder kronor är störst i rena krontal.

Den största vinsten per invånare finns i Landskrona, följt av Östersund, Växjö och Södertälje. Den stora vinsten i Landskrona kommer främst från en större bostadsaffär.

Flera kommuner som gör stora vinster per invånare har fått del av det tillfälliga flyktingstödet som kom sent 2015, och därför bokfördes under 2016.

Få kommuner gör rena förluster, en av dem är Ängelholm som har en förlust på nästan 6 500 kronor per invånare. Hela 255 kommuner når över 1 000 kronor per invånare i vinst.