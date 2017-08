EM-guld till Peder Fredricson

Lyssna på segerintervjun med Fredricson nedan

– Att få vinna här på hemmaplan, känslan är obeskrivlig, säger Fredricson.

Peder Fredricson gick in i den sista finalrundan med vetskapen om att han kunde riva ett hinder och få ett tidsfel och ändå ta hem guldet. Det var precis vad som hände.

Efter att ha varit felfri igenom hela tävlingen så rev de tredje hindret från slutet. Publiken på Ullevi höll andan under de två sista hindren, som de klarade. Trots att de även fick ett tidsfel räckte det till guld med minsta marginal, 0,52 poäng på rätt sida.

– Det är helt otroligt, det är det här man drömt om. Nästan mer än vi vågat hoppas på, säger Radiosportens expert Maria Gretzer.

Peder Fredricson kände av guldpressen.

– Det här har varit det långa målet för mig. Att få kunna leverera en guldmedalj här på hemmaplan betyder mycket för mig, för teamet och publiken, säger han och fortsätter:

– Som idrottsman får du aldrig vara rädd för att få press omkring dig. Du måste se till att du hanterar pressen bra. Antingen så klarar man inte av det eller så blir man bättre av det. Jag försöker hålla fokus på det jag ska göra, det är jag, hästen och banan. Allt runtomkring försöker hålla jag ifrån mig, säger Peder Fredricson.

Silvret gick till Nederländernas Harrie Smolders och bronset till Irlands Cian O'Connor.

Peder Fredricson och All In red totalt fem rundor under mästerskapet och rev bara ett hinder.

Maria Gretzer hyllar deras samspel.

– De har hittat ett samspel som just den här sporten går ut på. De kan fokusera tillsammans. Peder har lagt mycket fokus på hur hästen vill bli tränad, säger Greter.

Förbundskapten Henrik Ankarcrona om vad segern betyder för svensk ridsport.

– Ett tecken på att vi är på rätt väg. Det har jobbats under många år för att vi ska bli bättre och starkare. Nu gäller det att ta chansen och förvalta det, säger han till Radiosporten.