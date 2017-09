Drömmen om ett liv som showgirl blev sann

Den 28 oktober är det dags för Dragshowgalan i Malmö, som Michael Bohlin är producent för. Där uppträder han dessutom tillsammans med sin tvåmansgrupp. Han älskar att står på scen för tusentals människor och det ska vara stort, glittrigt och mycket av allt. Han blev indragen av sin man, som hjälpte honom in på resan att bli artist och showgirl.

Många menar att drag-scenen har breddats och förändrats mycket de senaste åren och att fler vågar visa vem de verkligen är, och Michael håller med:

– Fler vågar ha sitt eget uttryck, vilket gör mig stolt. Man får en liten tår i ögat, det kanske är jag som inspirerat dem.

Han tänker att man idag kan bli hur stor som helst inom dragkulturen, en del artister turnerar välden över. En av dem är Cherry Wine som kommer till galan, en stor dragqueen stjärna i New York som gör parodier på Lady Gaga. När han kontaktade henne hade han inga större förhoppningar om att hon skulle säga ja, men:

– Hon sa "YES, I would love to do that", säger Michael.

Allt överskott från galan går till HIV Sverige och deras verksamhet.