Regionråd: Svårt få igenom skattehöjning

– Chanserna är nog inte så jättegoda eftersom de flesta andra partier uttalat sig väldigt starkt mot att höja skatten. Men vi får se hur de ställer sig till detta, säger han.

Flera gånger tidigare har det rödgröna styret fått skrota planerna på skattehöjning. Om den inte går igenom den här gången heller får istället mer pengar lånas upp till de stora investeringar som väntar exempelvis till nya sjukhusbyggen, dubbeldäckartåg och nytt journalsystem.

Däremot finns pengar till de olika satsningar som regionstyret vill göra under 2018. 500 nya miljoner vill de rödgröna satsa på bland annat primärvård, inköp av nya, avancerade läkemedel, akutsjukvård - och så vill man göra all sjukvård avgiftsfri för personer under 20 år.