Få elever kan utnyttja busskort

– Jag kan inte köpa kortet och det känns surt. Det begränasar mig mycket. Många gånger har jag inte råd att resa, jag kanske inte har pengarna, säger Linda Kerwer som bor i Kävlinge och går på Spyken.

På gymnasieskolan Spyken i Lund bor 40 procent av eleverna i kringliggande kommuner. De flesta av dem har Jojo Skola, ett busskort som gäller vardagar mellan tre på natten och åtta på kvällen.

För snart två år sen införde Skånetrafiken Jojo skola plus, ett tillägg så att elever kan resa fritt dygnet runt. Men kortet kan endast köpas via skolan eller den kommun som eleven är hemmahörande i, som i sin tur köper in det från Skånetrafiken.

I dagsläget är det bara åtta av Skånes 33 kommuner som erbjuder plus-kortet.

Jojo skola plus kostar 600 kronor i tilläggsavgift per termin att köpa in från Skånetrafiken, att jämföra med fritidskortet, som kostar 465 kronor i månaden. Plus-kortet infördes efter beslut av Region Skåne. De som ville möjliggöra för elever som har praktik på kvällstid att fritt kunna resa i regionen. Men de kommuner som köpt in kortet säljer det också till elever utan skolaktiviteter under kvällar.

En kommun som valt att inte erbjuda korten är Vellinge.

– Vi har inte den organisation som krävs för att hantera försäljningen av korten, säger Gustav Schyllert(M)är ordförande i utbildningsnämnden.

Skulle ni vilja erbjuda kortet?

– Ja, vi hoppas att vi kan hitta en lösning, det är min målsättning, säger Gustav Schyllert.

- Vi tycker att Skånetrafiken skulle kunna sköta detta. De har ju administrationen till det. Så blir det en lösning iställer för 33.