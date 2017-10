Målfest när FC Rosengård vann

FCR inledde starkt. Anja Mittag slog in en ribbretur från nära håll redan efter åtta minuter, och efter 19 minuter kom 2-0 genom Iva Landeka sedan Ali Riley slagit ett inlägg. Och laget bjöd också på fin fotboll.

Djurgården reducerade efter 25 minuter när Mia Jalkerud fick in bollen, men före paus följde hemmalaget upp med två mål. Först skruvade Ella Masar elegant in bollen i högra krysset och sedan rullade Sanne Troelsgaard in 4-1.

Men i andra halvlek var FC Rosengård inte lika effektivt. Istället kröp Djurgården närmare. Först gjorde Madeleine Stegius mål efter 51 minuter, och sedan kom en ny reducering till 4-3 efter 70 minuter när förra FCR-spelaren Katrin Schmidt tog sig fram i straffområdet.

Det blev spännande - men så avgjorde Ella Masar två minuter före slutet med sitt 5-3-mål. Och på övertid kom 6-3 när Caroline Seger slog in en straffretur sedan Ella Masars skott räddats.

Segern betyder att det lilla guldhoppet lever ett litet tag till, men också att FC Rosengård förstärker sin silverplats.