Femteklassarna som slungar honung och friterar grönkålschips

Det är organisationen Organic without borders som under tre år bjuder in elever från Malmös alla skolor för att odla. Man vill lära stadsbarn var maten kommer ifrån och hur man gör allt det som hamnar i livsmedelsbutiken – och hur enkelt det är att själv göra godsaker.

Vår reporter Madeleine Fritsch Lärka besökte de numera erfarna jordbrukarna i förhoppningen att få smaka på ett chips eller två.