Ålfisket begränsas i Östersjön

Fiske efter blankål förbjuds under en valfri sammanhängande tremånadersperiod, mellan september och januari. Beslutet offentliggjordes under morgonen och nåddes sent under natten, efter två dagars förhandlingar i Bryssel, enligt regeringskansliet.

Sverige, representerat av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), verkade för att förbudet skulle gälla i alla EU:s vatten - men att Sverige skulle undantas. Det senare kravet, som tvingats fram av oppositionen, drevs motvilligt av Bucht.

"Tyvärr var det svårt att få gehör fullt ut för den svenska ståndpunkten för ål. Men jag är nöjd med att vi uppfyller målen om maximal hållbar avkastning för så många av de svenska kvoterna", säger landsbygdsministern enligt ett pressmeddelande.