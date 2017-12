Vi äter fem gånger för mycket kött

Långa transporter, svinn, palmolja och hotade arter. Det är några klimatvärstingar och miljöbovar som kantar matens väg till middagsbordet.

Välja vad vi äter är en av de viktigaste sakerna vi kan göra.

Den mat som påverkar klimatförändringarna mest är kött. Och i västvärlden äter vi mer kött än vad som är bra för hälsan och miljön.

– I Sverige, Europa och Nordamerika är medelnivån av köttkonsumtionen nästan fem gånger mer än vad till exempel Harvard School of Public Health rekommenderar. De tittar på vad effekten blir för hjärtat och den allmänna hälsan, säger Kimberly Nicholas, som är klimatforskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier.

I sin forskning har Kimberly Nicholas gått igenom internationella klimatrapporter. Hennes studie från Lunds universitet tidigare i år slår fast att en ändring till grönare kost är ett av de viktigaste valen människor kan göra för klimatet.

Studien visar också samtidigt att länders myndigheter, i sina råd om matvanor, inte understryker den kunskapen i tillräckligt stor omfattning.

– Under sommaren hade vi en forskningsstudie som visar att välja vad vi äter är en av de viktigaste sakerna vi kan göra för att minska vår klimatpåverkan. Om man har en växtbaserad kost så har det mycket mindre effekt på klimatet, säger Kimberly Nicholas.

När P4 Kristianstad ställer en fråga om detta utanför en matbutik varierar medvetenheten.

– Ja, jag brukar tänka på att vi ska äta mindre kött och köpa det som är odlat och producerat lokalt, säger Frida Kronlid.

– Nej, jag försöker kanske äta lite mer grönt men det finns ofta en köttbit med, säger Niklas Johansson.

Referens: Wynes, S., & Nicholas, K. A., The climate mitigation gap: education and government recommendations miss the most effective individual actions, publicerad i Environmental Research Letters 12 juli 2017, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541