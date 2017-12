Trasig vägtrumma kan vara orsak till slukhål

– Markerna är väldigt vattensjuka nu och det gör att vattendrag och trummor som den här för väldigt mycket vatten och kan då ta skada av de stora vattenmängderna, säger Stefan Rittbo som är projektledare på Trafikverket.

Under väg 2121 mellan Osby och Glimåkra där hålet uppstått passerar ett vattendrag som just nu är mer vattenfyllt än vanligt. Stefan Rittbo funderar över om vattnet kan ha tagit sig en ny väg vid sidan av vägtrumman som normalt leder vattnet under vägen, eller till och med över den. Då riskererar materialet mellan trumman och asfaltskorpan följa med vattnet och till sist brister asfalten.

– Det får vi konstatera när man gräver upp och åtgärda det här problemet förklarar Stefan Rittbo.

Och just det är man i full färd med nu. Vägen är helt avstängd under tiden och prognosen är att den öppnar igen på fredag eftermiddag.