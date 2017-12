Ungdomsmottagning på nätet fortsätter

– Välkommen till UMO online. Du pratar med Susanne, barnmorska. Hur kan jag hjälpa dig ikväll?

Så låter det när Susanne Martinsson, barnmorska på ungdomsmottagningen i Hässleholm, tar emot unga på nätet i Skåne. Precis som vanliga ungdomsmottagningar vänder sig tjänsten till personer mellan 12 och 23 år. Skillnaden är att mottagningen är öppen på kvällarna.

– Det är mycket frågor kring preventivmedel, blödningsmönster och smärtor. De ringer om allt möjligt, och det kan vara ångestrelaterade problem till kuratorerna. Sjuksköterskorna får en del frågor om utslag, säger Susanne Martinsson.

Mottagningen på nätet har varit igång sedan i början på september och nås via en app, där den unga loggar in med mobilt bank-ID. Mötet sker via ett videosamtal, ungefär som ett Skypesamtal.

Varje vardagskväll jobbar en barnmorska, en kurator och en manlig sjuksköterska från lokalen i Hässleholm. De kan också hjälpa till att boka in besök på alla ungdomsmottagningar i Skåne.

För varje vecka som går får vi fler och fler samtal. Det verkar positivt hos ungdomarna, och det är flera hundra som ringer.

Hon tror att tjänsten är uppskattad av ungdomarna för att den är öppen kvällstid, när de unga är lediga, men hon tror att det finns fler anledningar.

– En del kan ha svårt att rent praktiskt ta sig till en ungdomsmottagning, för att man bor utanför i en mindre ort. Den kan vara så att man kanske inte alltid får åka hemifrån, och då är det här ett sätt för dem att ändå kunna nå oss. Det kan också vara den första kontakten man tar, och man kan vara lite orolig för att gå till en mottagning, säger hon.

Efter tre månader förlängs nu projektet i ytterligare tre månader. Enhetschefen Pernilla Andersson säger att personalstyrkan också fördubblas under perioden.

– Sedan är ambitionen att vi ska få igång det till skarp drift, säger hon.

Varför är det viktigt att finnas på nätet?

– Sjukvården utvecklas på detta viset, och vi ser att detta är vad våra ungdomar vill ha. De är redan på nätet, och för dem är det helt naturligt. Vi måste hänga med i den utvecklingen och finnas där våra ungdomar är.

Trots framgången tror inte barnmorskan Susanne Martinsson att onlinemottagningen kan ersätta alla fysiska besök på ungdomsmottagningen.

– Nej, det tror jag inte, utan detta är ett komplement. Våra ungdomar ska fortfarande komma till oss. Men däremot kan vi hjälpa dem med viss rådgivning genom att ha samtalet, säger hon.