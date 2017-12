Rejält blåsigt över Skåne ikväll

På morgon råder blixthalka i Gävleborgs län och i Dalarnas län, enligt Trafikverkets hemsida, och SMHI har utfärdat klass 1-varningar för besvärligt väder i nästan hela landet. Det handlar om såväl hårda vindar som snöfall och plötslig ishalka på grund av underkylt regn.

--Det är många olika varningar ute för olika saker och under olika tider under dagen. Men värst är ishalkan under morgonen i stora delar av Svealand, Gävleborg och Västernorrland när regn passerar österut och faller på kalla vägbanor. Det kan också vara underkylt regn, säger jourhavande meteorolog Lisa Frost på SMHI.

Vid 9-, 10-tiden på morgonen beräknas regnet dra bort och halkläget förbättras.

Uppöver mellersta och norra Norrland handlar det om både snöfall och hårda vindar. Främst i fjällen kan det blåsa uppemot 24 meter per sekund. I Västerbotten och Jämtland varnas för mycket hårda vindbyar, och över Norrbotten väntas stora snömängder under dagen.

I de sydostligaste delarna av landet, Skåne, Blekinge och delar av Småland, väntas mycket hårda vindbyar i kväll, som avtar till natten. Ute till havs - och på Vänern - blåser kulingvindar.

-Det handlar verkligen om att ta det försiktigt, det är ju årets största trafikdag, säger Lisa Frost.

Förutom olyckor på grund av ishalkan finns en risk för att lösa föremål far omkring och träd blåser ned i de kraftiga vindarna.