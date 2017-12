Problematiskt med lodjursattacker i hjorthägn

- Det varierar på olika platser i landet, men här i norra Skåne har det varit problem med lodjur de senaste åren, säger Kurt Svensson, ordförande i Riksförbundet svensk hjort.

Nyligen konstaterade Länsstyrelsen att fyra hjortar dödats av lodjur i ett hägn i norra Skåne. Enligt Kurt Svensson är det oftast dovhjortar som dödas när lodjur tar sig in i hägnen.

- De hoppar över, de kan hoppa tre meter och de kan hoppa in via träd, berättar han. Vissa lodjur lär sig och kan komma in via en övergång, en slags trappa, för att allmänheten ska kunna passera.

Frågan diskuteras ofta bland uppfödarna.

- Det är alltid på tapeten.

För uppfödarna innebär dödade hjortar ett ekonomiskt avbräck. Men även de hjortarna påverkas.

- Djuren blir enormt stressade och de får ett ändrat beteende när ett lodjur har varit inne i hägnet, säger Kurt Svensson.