Pantern fortsätter att vinna – trots oredan i klubben

Målen kom under halva av matchen, när Sebastian Strandberg och sedan Martin Johanis gjorde mål i andra respektive tredje perioden.

Segern betyder att laget klättrar upp till fjärde plats i tabellen, tre poäng bakom AIK och fyra bakom Timrå.

De sportsliga framgångarna kommer under säsong när i princip allt utanför rinken gått snett. Inför säsongen var klubben nära att degraderas på grund av man lämnade in underlaget för elitlicensen för sent.

Under säsongen sparkades sportchefen Joakim Tillgren och ersattes av huvudtränaren Håkan Åhlund, som i sin tur sparkades under märkliga omständigheter när det blev klart att Hugo Stenbeck säljer delar av sina intressen i Malmö Redhawks och investerar i Pantern. Stenbecks krav: att få bestämma framtida tränare och sportchefer.

Härnäst ska Pantern möta Björklöven i vad som har utvecklats till en jakt på kvalplats till SHL.