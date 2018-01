Han var först på plats efter dödsskjutningen

När Ali hörde skott från gatan sprang han ut från butiken och idag har frågorna från kunderna varit många.

– Det var många som undrade vad som hade hänt, säger Ali som jobbar i butik i närheten av söndagens dödsskjutning.

– Jag sprang ut på gatan, det var helt tomt och en man låg och blödde på gatan, fortsätter han.

Han gick fram och skulle se vad som som hade hänt och upptäckte då att mannen blödde i ansiktet. Någon minut senare kom första polispatrullen och gjorde hjärt- och lungräddning på den skjutne mannen.

– Det är första gången här i Sverige som jag ser någonting sådant framför mig. Det kändes jobbigt att se en ung man dö så snabbt så här sent på kvällen när det inte finns så mycket människor ute, och ingen som kunde rädda honom, säger Ali.

Polisen har varit på plats hela dagen och pratat med folk vilket Ali tycker är skönt.

– Vi hoppas att det blir mindre sånt, för som det ser ut nu så blir det bara mer och mer skjutningar i Malmö och Helsingborg. Polisen gör sitt bästa hoppas vi på.

Vad tror du man kan göra för att få stopp på det här?

– Det har blivit fler kriminella som håller på med sådant och vapeninnehav har blivit mycket mer vanligt här i Malmö, så om de skulle satsa mer på att försöka hitta folk som har vapen, så hade det kanske varit till hjälp, säger Ali.

Vad har kunderna sagt?

– Där är de som är ganska oroliga att det ska hända igen. Men det är inte så mycket man kan göra åt saken utan man får hoppas på det bästa.

Just nu fokuserar Malmöpolisen på att samla in allt som kan ha att göra med mordet på den 21-årige mannen i Malmö på söndagskvällen. Polisen i Malmö är väldigt ansträngd just nu på grund av många större utredningar som det jobbas med.