Onlinesatsning ska avlasta ungdomsmottagningar

Personalen på ungdomsmottagningen i Lund är kritisk mot att personer som förra året anställdes med hjälp av statliga pengar får sluta, trots att regionen får pengarna även i år. De anställda ifrågasätter också att mer resurser ska läggas på mottagningen på nätet.

– Jag förstår fullständigt frustrationen. Vi får tänka noga hur vi använder detta års pengar för att vi ska kunna hantera det, när de försvinner, säger Christina Fridén, verksamhetschef för ungdomsmottagningarna i Skåne.

Region Skåne har liksom andra landsting och regioner de senaste två åren fått statliga pengar till ungdomsmottagningarna i en satsning på ungdomars psykiska hälsa. Före jul blev det definitivt klart att pengarna kommer även i år, men det tjugotalet tjänster som pengarna till stor del användes till förra året försvinner.

Christina Fridén säger att det är baksidan av att pengarna bara kommer ett år i taget. Vad årets pengar ska användas till vet hon ännu inte.

– Om vi ska göra någon typ av satsning, så måste vi ha en plan för när pengarna försvinner, säger hon.

På ungdomsmottagningen i Lund är väntetiden till besök hos kurator nu fem månader, och därför upprör det personalen att de bland annat blir av med två extra kuratorer. Kuratorn Emil Norén ifrågasätter också att ledningen däremot redan beslutat att fördubbla antalet anställda i försöket med en ungdomsmottagning på nätet, som sköts från Hässleholm.

– Vi har inte fått besked om hur resonemangen har gått. Vi konstaterar att personalen försvinner från vår mottagning och att resurserna hamnar på UM online i stället. För oss är det lite problematiskt, säger Emil Norén.

– Det motiverar vi dels med att vi vet att en digital vårdform i alla vårdprocesser är på väg in, och vi ser att försöket är ett lyckat projekt. Vi kan möta många, ungdomarna är nöjda och man kan göra väldigt mycket online som ett komplement till den fysiska mottagningen, säger Christina Fridén.

Siffror som nyheterna tagit del av visar att de två eller ibland tre heltidsanställda på nätmottagningen i snitt tagit emot fyra patienter tillsammans per arbetspass under försökets fyra första månader. Kuratorn har i snitt haft tre patienter per vecka. Christina Fridén tycker inte att det är konstigt under en uppstartsfas.

– I början var det väldigt trögt. Vi ville se hur det fungerade innan vi slog på stora trumman. De senaste veckorna har besöksantalet ökat väldigt mycket. En barnmorska kan ha uppemot tjugo besök på en dag, och kuratorsbesöken ökar också, säger hon.

Enligt Christina Fridén arbetas det redan nu för att få ordinarie finansiering för onlinemottagningen till nästa år. Hittills är det mest unga från Hässleholm-Kristianstadsområdet som sökt dit, men det hoppas man nu ändra på genom att alla som ringer en ungdomsmottagning i Skåne ska få information på telefonsvararen. Förhoppningen är att den ska avlasta andra mottagningar.

– Där ser vi att vi har det som vi just nu saknar i till exempel Lund – att man kan få hjälp omedelbart med ett samtal med kurator, när man mår dåligt, säger Christina Fridén.