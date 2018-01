Åklagare yrkar på livstids fängelse för Peter Madsen

Den danske uppfinnaren och ubåtsbyggaren Peter Madsen åtalas för mordet på Kim Wall efter att ha suttit häktad som misstänkt sedan augusti i fjol.

Specialåklagaren Jakob Buch-Jepsen höll under tisdagseftermiddagen en presskonferens inför en stor samling medier i Köpenhamn. Han yrkar på livstids fängelse för Peter Madsen. Sven-Erik Alhem, före detta överåklagare och Brottsofferjourens förbundsordförande, tror att så kan bli fallet.

– Som jag kan bedöma utifrån så är bevisningen stark. Skulle åklagaren få gehör i domstol för sin syn på bevisningen så kommer livstidsstraffet vara en självklarhet, som jag ser det, säger Sven-Erik Alhem.

Det är oklart hur många år i fängelse ett livstidsstraff skulle innebära, men i dagsläget innebär det cirka 14 år, förklarade åklagaren Jakob Buch-Jepsen på presskonferensen.

Det kan också bli så att Madsen får ett annat straff, nämligen förvaring. Det är ett tidsobestämt fängelsestraff. Det har det Rättsliga rådet i Danmark beslutat, med hänvisning till den psykiatriska undersökningen av Madsen som visade att han kan vara en fara för andra.

Peter Madsen erkänner att han styckat och sedan gjort sig av med kroppen, men han menar att Kim Walls död var en olycka. Hans första förklaring till hennes död var att hon fick en tung lucka i huvudet ombord på ubåten, men när den förklaringen motbevisades ändrade han sig och sade istället att hon dog av en avgasförgiftning.

Dödsorsaken är än så länge okänd, men mordet var planerat enligt åklagaren. Mordet kan ha skett genom skärskador i halsen eller genom kvävning.

– Det framgår av de rättsmedicinska undersökningarna och är inget jag kan utveckla mer nu, säger åklagare Jakob Buch-Jepsen.

Åtalet rör, förutom mord, brott mot griftefrid och sexbrott av särskilt grov karaktär.

Peter Madsen har själv under dagen fått ta del av åtalet. Av hänsyn till Kim Walls anhöriga vill åklagare Jakob Buch-Jepsen inte gå in på detaljer i det. Inte heller vill han gå in på detaljer rörande den tekniska bevisningen eller de rättsmedicinska undersökningarna.

"Det handlar om ett mycket ovanligt och extremt grovt fall, som haft tragiska följder för Kim Wall och hennes anhöriga. Intresset för målet är väldigt stort, men vi hoppas på mediernas förståelse för att fallets övriga bevis läggs fram i rätten och inte i pressen", skriver Jakob Buch-Jepsen i ett pressmeddelande.

Det var i augusti förra året som Kim Wall rapporterades saknad efter en reportageresa med uppfinnaren Peter Madsens ubåt. Framåt slutet av månaden hittades hon död. Dykare har sedan dess gjort flera fynd av den styckade kroppen.

Rättegången förväntas starta den 8 mars i Köpenhamns byrett, den danska motsvarigheten till tingsrätt, och åtta preliminära rättegångsdagar är redan inbokade.