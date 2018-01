Tågtrafik ställs in i helgen

Det är södra stambanan mellan Lund och Hässleholm som stängs av för kontaktledningsbyte nu i helgen, 20–22 januari.



Trafikverket vill modernisera kontaktledningssystemet som är gammalt och slitet. Ett moderniserat system kan öka driftsäkerheten och trafiken ska bli mer tillförlitligt. Av säkerhetsskäl stängs all trafik av under de helger som arbetet pågår. Första avstängningen är alltså den här helgen.

De andra helgerna är:

20–22 januari

17–19 februari

31 mars–2 april

12–14 maj

16–18 juni

14–16 juli

18–20 augusti

29 september–1 oktober

10–12 november

8–10 december

Tågtrafiken är alltid avstängd från lördag klockan 1.15 till måndag klockan 3.00.

Arbetet planeras att vara klart under 2018, med efterarbeten under 2019.

Persontågen mellan Lund C och Hässleholm C är inställda och ersätts av bussar. Därför kommer det att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår. Även Pågatåg på andra sträckor påverkas.