Första spadtaget för järnvägsstation i Rosengård

Idag togs det första spadtaget för bygget av en tågstation i Rosengård.

Åker du ena riktningen så hamnar du i Malmö C på ett par minuter. I den en andra riktningen tar dig via citytunnel och Lund C, vidare till Hässleholm med slutstation i Kristianstad. Med avgångar varje halvtimme under stora delar av dygnet.

– Det är en stor fördel för boende här, det öppnas upp en helt ny arbetsmarknad. Direkt tåg till Lund, ett byte till Köpenhamn och ett byte till Helsingborg. Det är därför vi har byggt den här stationen, säger Jens Möller, regionchef för regions syd på Trafikverket.

Den nya stationen kommer att ligga på Cronmans väg, nära Zlatans Court och Rosengårds centrum.

Tågstationen är en del av satsningen Malmöringen och är en av tre hållplatser. I december återöppnas också stationerna i Persborg och Östervärn.

Det var representanter från Trafikverket, byggfirman, Region Skåne och Malmö stad på plats när bygget av stationen inleddes.

Det var också många besökare från området, en av dem var Lukas Holm, som bor i Rosengård och arbetar i Lund.

– Hittills har jag tagit 5:ans buss till Malmö C, vilket har fungerat bra, även om det är trångt på den bussen, säger Lukas Holm som hoppas på täta avgångar.

Stationen kommer till en början trafikeras av Pågatågen.