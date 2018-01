Pantern förlorade svängigt toppmöte

Efter att ha legat under 0-1 efter den första perioden, och 0-2 en bit in i den andra, hämtade pantern in AIK:s ledning genom mål av Sebastian Strandberg och Robin Dahse.

I mitten av den tredje hade matchen sävängt och Pantern kunde ta ledningen då Sebastian Dyk nätade bakom Erik Källgren i AIK-målet.

Bara fem minuter senare var dock rollerna ombytta och AIK hade gått ifrån till 3-4 och kunde tillslut avgöra med 3-5 i tom kasse.

Kvällens resultat innebar att Pantern tappar tredjeplatsen till AIK som nu ligger en poäng före Malmölaget.