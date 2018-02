Sportlovsvädret – kallare men inte så mycket snö

– Det blir vinterlikt väder i nästa vecka, däremot kanske inte så mycket snö. En och annan snöby som drar in över syd- och ostkusten men annars uppehåll, säger Krister Bengtsson som är meterolog på SMHI.

Under fredagskvällen är det mycket halt på de skånska vägarna på grund av regn och snöfall under dagen, och det har inträffat en hel del olyckor. Och temperaturen sjunker och hamnar på några minusgrader, så det kan vara halt även under natten och lördagsmorgonen.

Lördagen bjuder sedan på uppehållsväder, några plusgrader och det finns chansen att se solen då molnen luckras upp.

Under söndagen däremot tätnar molnen och fram på dagen blir det nederbörd. Det faller som snö eller blötsnö i de inre delarna av Skåne, vid kusterna som regn.

I början av nästa vecka blir det kallare. Under dagarna knappt över nollan och flera minusgrader på nätterna.