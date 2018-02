Tåg mellan Lund och Hässleholm inställda under helgen

Från och med 01.20 på lördag till 03.00 på måndag byte Skånetrafiken ut kontaktledningar på sträckan för att höja driftsäkerheten.

Alla Öresundståg och Pågatåg mellan Lund C och Hässleholm C är inställda. Bussar ersätter direkt och via mellanstationer.

Även pågatågstrafiken till Eslöv och Marieholm påverkas. Bussar kör mellan Eslöv och Teckomatorp, via Marieholm, varannan timme.



Vissa Pågatåg som ska gå från Malmö C i riktning mot Hässleholm påverkas också.