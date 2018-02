Ny explosion vid bostad i Staffanstorp

Den senaste explosionen skedde vid 1.30-tiden i en bil som stod parkerad intill en bostad i området Nevisborg.

Ingen person har varit hemma i bostaden. Fordonet fick omfattande skador och polisen utreder det hela som allmänfarlig ödeläggelse.

– Vi vet inte med säkerhet vad som smällt i den här bilen men det har exploderat kraftigt, hela bilen har fått omfattande skador, säger Kim Hild, pressinformatör polisen region Syd, till Ekot.



Det här var fjärde gången någon placerar ut olika sprängföremål för att orsaka skada i Staffanstorp. Nu kan polisen bekräfta att det finns ett samband mellan nattens händelse och de tidigare attentaten.



– Vi ser ett tydligt samband mellan de fyra händelserna men kan ännu inte gå in på hur sambandet ser ut, säger Eva Westford, presstalesperson på polisen region Syd.



Det två första attentaten skedde på olika platser under nyårsaftonsnatten. På en av adresserna hade någon åstadkommit en kraftig smäll som skadat både en bil och en bostad. I huset bodde en anställd på räddningstjänsten med sin familj, som tidigare har vittnat mot en gängkriminell 27-åring som sedan dömdes till ett års fängelse för en rad olika brott.



Under måndagen utsattes den anställdas hus för ett sprängattentat igen, där bland annat flera fönsterrutor krossades. Nattens händelse där en personbil totalförstördes inträffade cirka 1,5 kilometer därifrån enligt polisen.