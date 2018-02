Scooter klara för festival i Helsingborg

Den tyska technogruppen slog igenom med singeln "Hyper hyper" 1994 och släppte debutalbumet "And the beat goes on" året därpå. De ligger även bakom hits som "Nessaja", "Faster harder Scooter", "How much is the fish" och "The question is what is the question".

Turnén, som hade premiär i fjol, besöker i år tre svenska städer: Stockholm den 7 juli, Göteborg den 14 juli och Helsingborg den 21 juli. Klara artister sedan tidigare är bland andra Haddaway, C+C Music Factory, E-Type och Drömhus.