Spårfel i Citytunneln

Spårfelet gör att man bara kan köra på ett spår genom tunneln, och för att det inte ska bli trafikstockning på spåret har man glesat ut trafiken och även dirigerat om tåg till andra banor.

Alla förstärkningståg, alltså tåg som går extra under rusningstrafik mellan Malmö-Helsingborg och Malmö-Hässleholm, ställs just nu in. Andra tåg får köra andra vägar för att slippa passera Citytunneln.

Detta orsakar även trängsel på tågen som går.