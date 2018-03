Fängelsemotståndare i Svedala vill stoppa planerad anstalt

– Här är många barnfamiljer som flyttar in, de flyttar in för att det är lugnt och tryggt, det tycker jag man ska fortsätta med, det gör man inte genom att lägga ett fängelse här, säger Per Asp, ordförande i föreningen Fängelsefritt Svedala.

Den ideella föreningen startade i februari. Målet är att förhindra den planerade anstalten i kommunen.

– Det är en känsla att vi får en ökad närvaro av otrevliga människor.

Föreningens Facebookgrupp har samlat runt 300 medlemmar och målet är att samla tillräckligt många motståndare för en lokal folkomröstning.

Enligt Kriminalvården kommer anstalten att skapa upp till 300 nya arbetstillfällen i kommunen. Kommunala representanter tror inte att föreningen har någon fog för sin oro.

– Vi tror att de överdriver farhågorna, problemen och nackdelarna av fängelset och inte inser de fördelar som skulle kunna vara för samhället. Det är bara att notera att folk har olika uppfattningar, säger Per Olof Lindgren (L), kommunstyrelsen 1:e vice ordförande i Svedala kommun.

– Att alla skulle vara helt positiva hade vi inte förväntat oss, det är inte så mycket att säga om det.