Tolv skåningar i volleybolltruppen

Här är hela truppen

Passare

Fanny Andersson, Engelholm VS (Örkelljunga VK)

Sofia Andersson, Norsjö VBK

Vilma Andersson, Engelholm VS (Engelholms VS)

Josephine Tegenfalk, Örebro VBS



Liberor

Johanna Edberg, VC Kanti Schaffhausen (SUI)

Fanny Åhman, IKSU Volley

Catarina Cooper, KFUM Malmö Volley (KFUM Malmö Volley)

Sofie Sjöberg, Örebro VBS



Spikers

Isabelle Haak, Savino Del Bene Volley Scandicci (ITA) (Engelholms VS)

Alexandra Lazic, Volero Zürich (SUI) (Svedala VBK)

Rebecka Lazic, Rocheville Le Cannet (FRA) (Svedala VBK)

Anna Haak, Marquette Golden Eagles (USA) (Engelholms VS)

Hanna Hellvig, Lidingö SK

Stina Rix, Hylte/Halmstad VBK (Ystads VK)

Diana Lundvall, Örebro VBS

Isabelle Reffel, Lidingö SK



Centrar

Jonna Wasserfaller, TFOC Volley Ball Terville (FRA)

Filippa Hansson, LIU Brooklyn Blackbirds (USA) (Ystads VK)

Linda Andersson, Örebro VBS

Fanny Skogsfors, Gislaved VBK

Tilde Thun, Engelholm VS (Ystads VK)

Lilly Topic, Lindesberg VBK (Lunds VK)

Julia Nilsson, Svedala VK (Ystads VK)