Tuff vecka för sjukhus

– En extrem situation. Det har varit problematiskt och ansträngande.

– Både för patienterna som fått vänta länge och för vårdpersonalen som det varit stor belastning på, säger Katarina Johnsson som är biträdande förvaltningschef för Skånes universitetssjukhus.

80-90 överbeläggningar har man haft på SUS i Malmö och Lund under veckan, och dessutom har 10-15 planerade operationer per dag ställts in.

Men Katarina Johnsson har hopp om att det nu ska vända åt rätt håll.

– Influensan har avtagit, och vädret ser ut att bli mildare. Dessutom är fler sjuksköterskor på väg in. Vi räknar med att kunna åter öppna en del stängda vårdplatser redan nu i mars och fler i april, berättar hon.