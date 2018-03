Nu i P4: Finalen av Melodifestivalen – en skånsk vinnare?

Jörgen Elofsson från Ängelholm har skrivit Mariettes låt "For you", Anders Wrethov från Vellinge Margarets "In my cabana" och John Lundviks "My turn" är producerad av Pontus Persson från Kristianstad. Tre låtar med skånsk ton som tävlar ikväll.

Programledare för P4:s Melodifestival är Carolina Norén och hennes sidekick heter Björn Kjellman.