Miljoner på väg att satsas på forskning kring Hanöbukten

Det är Lunds Universitet och Simrishamns kommun som initierat bildandet en forsknings- och utvecklingsmiljö för området.

Bakgrunden till initiativet är att de stora miljöproblemen i Hanöbukten och Södra Östersjön som till exempel övergödning, döda bottnar, minskad biodiversitet och miljögifts-belastning.

Hanöbukten och Södra Östersjön är samtidigt lekområdet för flera nyckelarter så som torsk men också tillväxtzoner för lax och ål - arter som minskat kraftigt de senaste decennierna.

Enligt initiativtagarna saknas det akademisk långtidsforskning för de speciella problem som finns i Hanöbuktsregionen. Något den statliga utredningen om bukten som avslutades 2013 också pekade på.



Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne ska imorgon måndag besluta om regionen ska gå in med sju miljoner kronor under en femårsperiod till projektet.



Förslaget är att man gör så om övriga parter också går in med stöd. Enligt förslaget går Lunds Universitet in med 7,5 miljoner kronor under en femårsperiod och Simrishamns kommun med drygt 3,2. Det har även utlovats bidrag från en privat stiftelse på nästan tio miljoner kronor.