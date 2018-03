Snöproblem på de skånska vägarna

Vägen mellan Sjöbo och Ystad är avstängd på grund av snödrev och det sitter även många lastbilar fast i snön på sträckan.

Vindkänsliga fordon avråds att köra på Öresundsbron.

Vid trafikplats Alnarp på E6:an har flera bilar och bussar kört av vägen och det är begränsad framkomlighet. På E22:an vid trafikplats Gastelyckan var det under några timmar avstängt i södergående riktning efter en seriekrock med 27 bilar som inträffade under förmiddagen. Enligt Räddningstjänsten ska fem personer ha skadats lindrigt vid den olyckan. Eftersom bilar ska bärgas så kan det vara störningar i trafiken under eftermiddagen.