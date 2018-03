Jätteborr i kalkbrottet har nått ned till dinosauriernas tid

– Just nu är vi 30 meter under markytan och vi ska fortsätta ner 30 meter till. Vi är på en nivå i kalkbrottet som redan är 40 meter under markytan redan, så vi tjänar på att börja här nere, säger Sara Johansson, doktorand i teknisk geologi.

Efter bara två dagars borrning har forskarna redan nått ned till ett av drömfynden. Marken där dinosaurierna tros ha klampat omkring.

– Ett av de huvudsakliga målen var att vi skulle nå ner till gränsen för dinosauriernas utdöende. En av de sista grejerna som vi gjorde innan arbetsdagen slutade igår var att vi prick kunde peka på den, säger Anders Lindskog, forskare.

Nu väntar mätningar på det uppborrade materialet för att förstå mer hur asteroidnedslaget påverkade platsen.

– Baserat på det vi hittade igår såg det inte jättetrevligt ut på den här platsen. Det såg ovanligt dramatiskt ut, säger Anders Lindskog, forskare.