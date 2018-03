Rest in Peas - unika fotoutställningen om Findus

Det är en rad unika porträtt och interiörer som dokumenterats av fotografen Kristoffer Granaths under tiden från beskedet till själva stängningen av Findusfabriken i Bjuv förra året. Utställningen Rest in Peas visades första gången under Helsingborg Art week i höstas. Men nu är det dags för Bjuvsborna att få ta del av bilderna på hemmaplan.

- Jag har försökt fånga historier från de som har jobbat här. Alltifrån killen som började som 17-årig springsjas till hon som jobbat i produktionen och gått ner på halvtid efter tufft sjukdomsbesked som valde att gå upp till heltid för att få vara med den sista tiden, säger Kristoffer Granath medan han hänger sina foton i den gamla receptionen. God hjälp med råd under dokumentationstiden har Kristoffer Granath haft av Findus veteranförening.

- Jag tror och hoppas många kommer vilja se den här utställningen. Den andas själ och porträtt. Findusandan som var något väldigt fint och trivsamt har Kristoffer lyckats fånga i sina bilder, säger Jörgen Hansson, ordförande för Findus veteraner som också ställer ut en del från sina samlingar.

Utställningen pågår 30 mars-6 april och håller öppet klockan 13.00-17.00 varje dag, i Findus reception.