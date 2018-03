HK Malmö och Lugi klara för semifinal

HK Malmö bildades så sent som 2007 och har haft en snabb resa mot toppen av svensk handboll. I år har klubben gjort en bra säsong och slutade tvåa i tabellen.

Mot Sävehof kunde Malmöklubben visa varför de slutade högt upp i tabellen. Med tre raka segrar är de nu klara för semifinal.

Lundaklubben Lugi har också visar bra form i kvartsfinalen. Hemmasegern med 23-19 mot Redbergslid var den tredje raka, vilket innebär att också de är klara för semifinalspel.

Ystads IF var inte lika lyckosamma. De förlorade borta mot Alingsås med 29-28 efter att matchen gått till förlängning. När det återstod en halv minut av övertiden var ställningen 28-28, men Ystadsklubben släppte in ett sent mål och föll.

Ställningen är 2-1 till Alingsås i matcher.

Kvällens matcher:

HK Malmö - IK Sävehof 25-23

Lugi HF - Redbergslids IK 23-19

Alingsås HK - Ystads IF HF 29-28