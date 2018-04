De vill utmana sina fans: "Man är närmare sin motståndare än vad man själv tror"

Efter TV-succén Full patte är systrarna Tiffany och Bianca Kronlöf tillsammans med Thom Gisslén ute på turne med föreställningen "De redan frälsta".

– Det är en ironisk titel just för att vi många gånger får just frågan, när man är feminist eller antirasist undrar folk om det bara är de redan frälsta som kommer. Men så är det egentligen på all teater. Det är egentligen bara skolteater som har dittvingad publik.

Som exempel tar Bianca Kronlöf Henrik Schyffert som hon menar sällan får frågan om det bara är de som tycker han är rolig som kommer på hans företällning.

Föreställningen handlar om politik, godhet och demokrati.

– Vi försöker vända blicken på oss själva och utmana våra egna tankar och idéer kring olika frågor och uppmuntrar i sin tur vår publik att göra samma sak, säger Thom Gisslén.

– Vi försöker utmana den gruppen som vi tänker är våra fans, säger Bianca Kronlöf.