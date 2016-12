Han har tvingat sin hustru att leva under fängelseliknande förhållanden i parets lägenhet. Hon låstes in, brevlådan tejpades igen, persiennerna drogs ner och hon fick bara vistas utomhus under övervakning.



Mannen har också utsatt kvinnan för upprepade fall av misshandel, hot och ofredande. Flera av övergreppen har skett inför parets tre gemensamma barn. Dessutom har han hotat henne med kniv om hon kontaktade polisen.

Han döms också att betala skadestånd till sin hustru med 72 000 kronor.