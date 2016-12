Över åtta års fängelse för knarksäljande Mariestadsbo

Männen fälls för flera fall av grova narkotikabrott av Skaraborgs tingsrätt. 34-åringen från Mariestad och 29-åringen från Eskilstuna har under flera år byggt upp sin verksamhet, de har via kurirer tagit in narkotika i landet och sedan bjudit ut sina varor till försäljning på Darknet, en krypterad del av internet. Det handlar om amfetamin, ecstasy, cannabis och andra droger och de ska ha tjänat många miljoner på detta menar åklagaren.

Men bubblan sprack i våras när Mariestadsbons sambo slog larm och när polisen kom till parets lägenhet hittade de flera plastlådor och väskor fulla med narkotika. Så här beskrev polisen som var först på plats när hon vittnade i tingsrätten:

- Att det skulle vara de här mängderna hade jag inte alls kunnat föreställa mig. I hallen, köket, sovrummet var det lådor med tabletter. Det fanns färdiga ordrar i skrivaren så vi antar att det sålts över internet, sa polisen som vittnade vid rättegången för ett par veckor sedan.

Kvinnan döms till ett års fängelse för medhjälp till grovt narkotikabrott. Straffet ska anses verkställt i och med att hon suttit häktad under flera månader. Hon lever nu på hemlig adress med skyddad identitet.

Det finns inget annat narkotikamål i landet som omfattat så lång tidsperiod och så många överlåtelser - över 6000 försäljningar och åklagarna ville se att männen dömdes till det längsta straffet - 14 års fängelse enligt den gamla lagstiftningen som gällde fram till första juli i år. Numera är maxstraffet för den här typen av narkotikabrott med omfattande försäljning på nätet till bland annat ungdomar 10 års fängelse.

Ytterligare en man hemmahörande i Göteborg döms till skyddstillsyn för att ha varit delaktig i narkotikaförsäljningen.