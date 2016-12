Nu kommer julstormen Urd

I dag drabbar Urd västra Skandinavien. Under annandagens eftermiddag väntas Urd komma till Vestlandet, västligaste Norge, med full styrka. I vindbyarna kan det handla om hastigheter på 35 till 45 meter per sekund. En orkan har vindar på 32,7 meter per sekund.



Längs kusten väntas högt vatten och vågor på cirka 12 meter, vissa så höga som över 20 meter.



Urd väntas lite senare nå även Danmark och Sverige. Danska meteorologimyndigheten DMI varnar människor för att vistas ute under kvällen och natten då vindar med orkanstyrka kan förekomma även där.

Meteorologen Charlotta Eriksson på SMHI uppmärksammar Skaraborgare om att helst inte ge sig ut på vägarna under annandagen.

– Måste du ut och resa idag tänk på att åka i god tid eller res imorgon istället, säger hon.

Det som kan drabba Skaraborg är fallande träd samt att de som kör höga fordon bör tänka sig för och köra försiktigt säger Charlotta Eriksson. SMHI har gått ut med en kuling varning för Vänern.

När Urd ikväll kommer in över Skaraborg, väntas hon ha lugnat sig lite. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för mycket hårda västliga eller sydvästliga vindbyar på mellan 21 och 24 m/s. På tisdag morgon kommer vinden att avta.

TT/P4 Skaraborg