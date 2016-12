Soldiers of Oden – nytt medborgargarde i Skaraborg

I tisdags bildades Soldiers of Oden Elite Skaraborg och på bild poserar män i svarta skinnvästar med asaguden Oden i rött emblem på ryggen. På ett par av västarna står det "prospect" och influensen från kriminella mc-gäng är tydlig.

Soldiers of Oden Elite Skaraborg är den nya organisationen. Den har inget med Soldiers of Odin att göra."

Enligt ledaren som P4 Skaraborg varit i kontakt med så har de inget med Soldiers of Odin att göra. Själva ser de sig som ett medborgargarde som finns till för allmänheten.

Ledaren själv dömdes strax före jul till villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst för två fall av hets mot folkgrupp. Vi kunde redan i somras avslöja hur han lagt upp låtar på Youtube där han sjöng om att gasa judar och spränga muslimer, och det ledde till att han åtalades. Mannen som är i 40-års åldern säger till P4 Skaraborg att han inte kommer överklaga domen.

Vår granskning i somras visade också att flera av medlemmarna i det tidigare Soldiers of Odin Skaraborg var kriminellt belastade och efter våra publiceringar valde riksledningen att utesluta Skaraborgs-falangen och ett infekterat bråk uppstod.

Soldiers of Odin Sverige förbjöd skaraborgarna att använda namnet och emblemet men nu har man alltså valt att starta upp ett nytt medborgargarde under ett snarlikt namn: Soldiers of Oden.

Vi har också pratat med den som är säkerhetsansvarig i Soldiers of Oden Elite Skaraborg, på hans väst står det Sergeant at arms. Han säger att de tänker patrullera på gator i Skaraborg, ordna soppkök och insamlingar till hemlösa.

– Vi är till för alla i samhället, säger han.