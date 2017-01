Enligt polisen tog sig två stycken delvis maskerade män in hos mannen och hotade honom med en kniv. Rånarna ville ha pengar och misshandlade mannen, som till slut lyckades fly in på toaletten och låsa in sig.

Gärningsmännen dröjde kvar en stund och letade igenom bostaden innan de försvann från platsen.

Det är oklart vad rånarna fick med sig.

Rånoffret fördes med ambulans till sjukhus för sina skador i ansiktet.