Stort medlemsras för Svenska kyrkan

Detta visar preliminär årsstatistik för 2016 från Svenska kyrkan som TT tagit del av. Året dessförinnan lämnade 46 895 medlemmar kyrkan.



Något som tros ha bidragit till utvecklingen är mediernas granskning av hur höga företrädare spenderat kyrkans pengar. Sveriges Radios granskning i våras av vidlyftiga utlandsresor och Aftonbladets samtidiga avslöjanden om hur höga andliga ledare låtit Svenska kyrkan betala för lyxhotell under privata resor utomlands tycks ha upprört många. Bara i juni lämnade 13 300 personer kyrkan.



Under hösten vållade Mitt kors-kampanjen på Facebook hätsk debatt, och antalet utträden accelererade. I oktober lämnade över 20 000 medlemmar kyrkan.



Samtidigt ansökte 7 553 personer under 2016 om att få bli medlemmar, vilket är en minskning jämfört med året innan.



När Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000 var 82,9 procent av Sveriges befolkning medlemmar. Siffran är nu nere på runt 63 procent. Kyrkan räknar med att trenden fortsätter. Till 2030 tros bara omkring 45 procent av svenskarna vara kvar som medlemmar. För varje förlorad medlem minskar intäkter från kyrkoavgifter och kollekter.

Motsvarande medlemsstatistik för Skara stift under 2016 finns ännu inte framtagen. Stiftet meddelar att man kommer att ha detta först under mars månad.